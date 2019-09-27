ساعة «محيط الرعب».. صح النوم !

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999 في حادثة غريبة، ظلت ساعة ملعب استاد جامعة الملك سعود في الرياض (محيط الرعب)، مغلقة ولم تعمل عدا بين شوطي المباراة لحظة إعلان أسماء الفائزين بالجوائز المقدمة من هيئة

في حادثة غريبة، ظلت ساعة ملعب استاد جامعة الملك سعود في الرياض (محيط الرعب)، مغلقة ولم تعمل عدا بين شوطي المباراة لحظة إعلان أسماء الفائزين بالجوائز المقدمة من هيئة الرياضة ، إذ لم تضيء طيلة الـ«90 دقيقة» خلال مباراة الهلال والتعاون. واستهجنت جماهير الفريقين ومنسوبي الناديين الموقف السلبي من إدارة الملعب التي لم تتدخل لتدارك الموقف وتشغيل الساعة في الشوط الثاني، إذ علق أحد الجماهير عبر «تويتر»، قائلاً «صح النوم يا إدارة الملعب!».

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