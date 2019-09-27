شكرا لقرائتكم خالد بيومى ينتقد المدير الفنى للعربى الكويتى عقب الهزيمة أمام الاتحاد السكندري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووجه انتقاد شديد للاسباني مارتينيز المدير الفني لفريق العربي الكويتي، قائلًا:" أداء مارتينيز اقل من المتوقع فى الدورى الكويتى و البطولة العربية، خلال الفترة الماضية، وهو لا يمتلك سيرة ذاتية قوية ولا فنيات ".
و أوضح قائلًا:" مارتينيز تعاقد مع لاعبين لا يصلحون للعب في دوري الشركات، وواللاعبين المحترفين لا يخدمون الفريق، والأجانب ليس لهم بصمات واضحة مع الفريق " .
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