شكرا لقرائتكم خالد بيومى ينتقد المدير الفنى للعربى الكويتى عقب الهزيمة أمام الاتحاد السكندري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق خالد بيومى المحلل الرياضي، على خسارة فريق العربى الكويتى أمام الاتحاد السكندرى فى البطولة العربية، والخروج من دور الـ 32 للبطولة والخسارة بهدفين نظيفين في مباراة العودة .

ووجه انتقاد شديد للاسباني مارتينيز المدير الفني لفريق العربي الكويتي، قائلًا:" أداء مارتينيز اقل من المتوقع فى الدورى الكويتى و البطولة العربية، خلال الفترة الماضية، وهو لا يمتلك سيرة ذاتية قوية ولا فنيات ".

و أوضح قائلًا:" مارتينيز تعاقد مع لاعبين لا يصلحون للعب في دوري الشركات، وواللاعبين المحترفين لا يخدمون الفريق، والأجانب ليس لهم بصمات واضحة مع الفريق " .

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