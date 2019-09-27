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خالد بيومى ينتقد المدير الفنى للعربى الكويتى عقب الهزيمة أمام الاتحاد السكندري...

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جدة - عمرو شويل علق خالد بيومى المحلل الرياضي، على خسارة فريق العربى الكويتى أمام الاتحاد السكندرى فى البطولة العربية، والخروج من دور الـ 32 للبطولة والخسارة بهدفين نظيفين في مباراة العودة . 

 

ووجه انتقاد شديد للاسباني مارتينيز المدير الفني لفريق العربي الكويتي،  قائلًا:" أداء مارتينيز اقل من المتوقع فى الدورى الكويتى و البطولة العربية، خلال الفترة الماضية، وهو لا يمتلك سيرة ذاتية قوية ولا فنيات ". 

 

و أوضح قائلًا:" مارتينيز تعاقد مع لاعبين لا يصلحون للعب في دوري الشركات، وواللاعبين المحترفين لا يخدمون الفريق، والأجانب ليس لهم بصمات واضحة مع الفريق " .

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تأهل الاتحاد السكندرى إلى دور الـ16 فى البطولة العربية للأندية بعد الفوز على العربى الكويتى، بثنائية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب فى إياب دور الـ32 من منافسات البطولة العربية.

 

 

 

 

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