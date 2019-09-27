شكرا لقرائتكم معلق مباراة الاتحاد السكندري يهاجم مارتينيز لتوديعه البطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هاجم المعلق فهد عبد الرحمن، الإسباني خوان مارتينيز، المدير الفني لفريق العربى الكويتى، عقب الخروج الفريق من البطولة العربية على يد الاتحاد السكندري، و خسارته بنتيجة 2-0، فى مباراة الإياب .

وقال فهد :" يجب يا مارتينيز أن تلوم نفسك كثيرًا خاصة لظهور الفريق بمستوى غير لائق به، أناء غدارتك له ".

و أضاف خلال تعليقه للمباراة :" على إدارة النادى العربى أن تعقد جلسة مع المدير الفنى ماترينيز و يوضحوا له مكانة الفريق ليصحح أخطائه ".

وأشار : "العربي لعب 4 مباريات منهم اثنين في دوري فيفا ولم يفوز، وفي البطولة العربية ولم يفوز أيضا". Advertisements