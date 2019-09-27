شكرا لقرائتكم الأهلي يصرف نسبة المشاركة للاعبي الفريق عن الموسم المنقضي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستعد الاهلي لمباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية المقرر لها بعد غد ، السبت، ببرج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقي.
ويأتي صرف نسبة المشاركة للاعبي الأهلي بعدما قامت الإدارة مؤخراً بصرف مكافأة فوز الفريق ببطولة الدوري للاعبي الفريق والجهاز الفني لتنتهي إدارة النادي بذلك من عدة التزامات المالية تجاه اللاعبين .
ويتطلع مجلس الإدارة للانتهاء من جميع التزاماته تجاه اللاعبين خلال الفترة الحالية حتى تكون جميع الأجواء مُهيّأة للفريق واللاعبين من أجل تحقيق نتائج جيدة محلياً وأفريقياً .
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