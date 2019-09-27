شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك يشطب 16 عضوا بسبب الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، شطب عضوية 16 من أعضاء الجمعية العمومية، بعد أن كشفوا انتمائهم للمنافس التقليدى النادي "الأهلى" تحدث مرتضى منصور فى الاذاعة الداخلية للنادى، مؤكدًا أن هناك 16 عضو بالقلعة البيضاء كشفوا انتمائهم للأهلى خلال مباراة السوبر المحلى التى جمعتهم بالأهلي يوم 20 سبتمبر الماضى وانتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 3 / 2 . أضاف مرتضى منصور قائلاً: "الزمالك مخصص لأعضاؤه الزملكاوية فقط، وأى عضو بالنادى ينتمى للأهلى ستتم شطب عضويته فورًا لنبذ العنف والتعصب بين الجماهير داخل النادى". Advertisements يستعد الزمالك لمواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال، فى الثامنة مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب، بحضور 5 ألاف مشجع، حيث تم تعديل موعد المباراة التى كان من المقرر إقامتها يوم السبت على استاد بتروسبورت بدون حضور جماهيرى، وهو ما رفضه مسئولى القلعة البيضاء، ليتم تعديل الموعد بالاتفاق مع النادى السنغالى.

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