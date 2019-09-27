شكرا لقرائتكم الإسباني بوتيا: "خماسية التعاون" لا تفارق ذاكرتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف الإسباني ألبرتو بوتيا مدافع الوحدة الحالي والهلال السابق أن خسارة الأخير أمام التعاون الثقيلة بخمسة أهداف في نصف نهائي كأس الملك الموسم الماضي ذكرى لا يستطيع نسيانها، مشيراً إلى أنه تجاهل بعض العروض للانضمام إلى الوحدة.

وقال بوتيا لبرنامج "في المرمى": تجربتي الاحترافية في السعودية جيدة واستفدت الكثير منها، ألعب في الوحدة حالياً لكني احترم نادي الهلال ولا أنسى ما قدمته معه، وهناك استطعت التعود على الأجواء والحياة في السعودية.

وزاد: علاقتي بالهلاليين جيدة وقابلتهم عندما حضروا إلى جدة، فقد عشت معهم وقتاً طويلاً، والحقيقة أن خسارة الهلال الثقيلة أمام التعاون لا تفارق ذاكرتي.