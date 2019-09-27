شكرا لقرائتكم زوجات المحترفين يدعمن أزواجهن من مدرجات الملاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أضفى تواجد السيدات في مدرجات ملاعب كرة القدم السعودية بريقاً خاصاً، وبالتحديد زوجات اللاعبين الأجانب المحترفين في أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وأكثرهن حضوراً هي دانييلا عقيلة جوزيف دي سوزا لاعب أهلي جدة المنتظر تواجدها في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة لمشاهدة زوجها يلعب أمام النصر في الجولة الخامسة من المسابقة.

وتذهب الشقراء دانييلا إلى مدرجات "الجوهرة" بشكل شبه مستمر لمتابعة زوجها ضابط إيقاع خط وسط أهلي جدة، وكان حضورها الأخير في الجولة الأولى عندما تعادل الأهلي مع العدالة في الجولة الأولى.

واندمجت داني روز زوجة براد جونز حارس مرمى النصر مع أجواء الرياض بشكل سريع، وتأقلمت على ارتداء العباءة العربية، بل وبدأت اختيار تصاميم خاصة لها بألوان عصرية، فيما تعتبر مدرجات ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز الأقرب إلى قلبها.

وتحرص فيرناندا زوجة كارلوس فيلانويفا صانع ألعاب اتحاد جدة على حضور مباريات زوجها، وهو ما تفعله زوجة خوانكا لاعب الشباب، وكذلك زوجة الكاميروني توامبا هداف التعاون.