شكرا لقرائتكم خوانكا وفيلانويفا.. "معاناة" في الحفاظ على الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعاني الأرجنتيني كريستيان خوانكا لاعب الشباب ونظيره كارلوس فيلانويفا صانع ألعاب اتحاد جدة من فقدان الكرة كثيراً في الجولات الماضية من دوري كأس محمد بن سلمان، وذلك قبل لقاء فريقيهما يوم الجمعة في الرياض.

ويمر فيلانويفا بواحدة من أسوأ حالاته الفنية منذ ارتدى قميص الاتحاد المقلم في صيف 2016، إذ فشل في آخر 302 دقيقة لعبها مع الفريق بصناعة أو تسجيل هدف، مكتفيا بتمرير 8 كرات إلى الثلث الأخير من أصل 181 تمريرة لعبها.

ولا تتوقف الأرقام السلبية بالنسبة لفيلانويفا في التمرير فقد، إذ فقد الكرة في 42 مناسبة، وتجاوز المنافسين ثمان مرات فقط.

وفي المقابل، يظهر تأثير خوانكا على الشباب بشكل أكبر من جاره التشيلي من ناحية الأهداف، إذ سجل هدفين من أصل 3 أهداف أحرزهما الأبيض العاصمي، وسدد 8 كرات ذهبت ثلاث منها إلى المرمى، لكنه في المقابل فقد الكرة أكثر من فيلانويفا 49 مرة في الجولات الماضية.