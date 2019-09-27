شكرا لقرائتكم الكاميروني توامبا: لم يحالفنا الحظ أمام الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصف الكاميروني توامبا، مهاجم التعاون، الخسارة أمام الهلال بالنتيجة المخيبة، لافتا إلى أن الفريق افتقد عامل الحظ في اللقاء على الرغم من أنهم قدموا مباراة وصفها بالجيدة.

وقال توامبا في مقابلة مع برنامج "في المرمى" بعد اللقاء: لم يحالفنا الحظ، والنتيجة مخيبة للآمال، كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة بسبب فترة التوقف.

بدوره، ذكر محمد القاسم، رئيس نادي التعاون، أن الفريق بحاجة إلى خوض المزيد من المباريات، حتى يتمكن من تطبيق خطة المدرب بشكل أفضل.

وذهب الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، مدافع الهلال، إلى أن المباراة كانت صعبة، خاصة وأن الفريق كان مطالبا بالمحافظة على تركيزه، كما أن جدول المباريات صعب.