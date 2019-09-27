"ريمونتادا" إيبار تلحق بإشبيلية هزيمة ثانية تواليا









اسماء السيد - فرّط إشبيلية بفرصة التقدم الى المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، عندما فشل في الحفاظ على تقدمه بهدفين نظيفين أمام مضيفه إيبار، ليسقط 2-3 بعد "ريمونتادا" لأصحاب الأرض في الشوط الثاني ضمن المرحلة السادسة الخميس.

وسعى المتصدر السابق إشبيلية الى تعويض الخسارة على أرضه أمام ريال مدريد (صفر-1) السبت ضمن المرحلة الخامسة، وبدا قريبا من تحقيق مسعاه بعدما أنهى الشوط الأول متقدما 2-صفر على الملعب البلدي في إيبار.

لكن أصحاب الدار قلبوا الطاولة في الشوط الثاني، وأحكموا سيطرتهم على الدقائق الـ45 مقابل فشل لاعبي النادي الأندلسي في تسديد أي كرة بين الخشبات الثلاث، لينهي إيبار المباراة محققا فوزه الأول هذا الموسم.

وسجل هدفَي الضيوف كل من الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس (11) وأوليفر توريس (33)، بينما سجل لإيبار التشيلي فابيان أورييانا (66 من ركلة جزاء) وبيدرو ليون (77) وخوسيه أنخل (82).

وتلقى إشبيلية فريق المدرب جولن لوبيتيغي خسارته الثانية تواليا هذا الموسم، وتجمد رصيده عند 10 نقاط بعد ثلاثة انتصارات وتعادل وهزيمتين، فيما رفع نادي إقليم الباسك رصيده الى خمس نقاط في المركز 16 موقتا، في انتظار استكمال مباريات المرحلة.

وحمّل لوبيتيغي، المدرب السابق لمنتخب إسبانيا والذي تولى الإشراف على ريال مدريد مطلع الموسم الماضي قبل إقالته على خلفية النتائج السيئة، نفسه مسؤولية الخسارة معتبرا أنه "إذا نجحوا في التفوق عليك بعدما كنت متقدما 2-صفر، فالمسؤول الوحيد هو المدرب".

وتابع "قدمنا شوطا أولا مثاليا، لعبنا كرة قدم جيدة وفرضنا شخصيتنا، ولكن في الثاني تراجعنا وفكرنا أكثر في الحفاظ على النتيجة بدلا من المواصلة (في تسجيل الأهداف)، وكرة القدم عاقبتنا بثلاثة أهداف غريبة".

وافتتح أوكامبوس (25 عامًا) التسجيل بعدما خسر إيفان راميس مدافع ايبار الكرة في منتصف الملعب، لتصل الى جوان جوردان الذي مررها خلف المدافعين الى أوكامبوس. وأفلت الأخير من التسلل على الجهة اليمنى، وانفرد قبل أن يسكن الكرة شباك الحارس الصربي ماركو ديميتروفيتش.

Advertisements

وتحوّل أوكامبوس الى دور الممرر في الهدف الثاني وسط تباطؤ في دفاع أصحاب الأرض، إذ وصلته الكرة على الجهة اليمنى مررها عرضية الى توريس الذي وضعها في المرمى بسهولة.

وانتظر إيبار حتى الشوط الثاني ليحقق عودة مذهلة على حساب زائره.

ونجحوا لاعبوه بتقليص الفارق عندما تحصل أورييانا على ركلة جزاء إثر عرقلة من المدافع البرتغالي باولو أوليفيرا، ترجمها التشيلي بنجاح على يمين الحارس التشيكي توماس فاتشليك.

واستفاد ليون من سوء تفاهم بين فاتشيليك والمدافع البرازيلي دييغو كارلوس اللذين اصطدما ببعضهما البعض لدى خروج الأول لتشتيت الكرة من منطقته فيما كان الثاني يحاول إعادتها إليه، لتفلت منهما ويقتنصها ليون معادلا النتيجة.

وأكمل إيبار "الريمونتادا" من ركلة حرة متقنة للظهير الأيسر خوسيه أنخل.

وفي مباراة ثانية من المرحلة أقيمت الخميس، فرض سلتا فيغو التعادل 1-1 على ضيفه إسبانيول بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع.

وافتتح أدريا بيدروسا التسجيل للضيوف بعدما وصلته الكرة داخل المنطقة من الأرجنتيني جوناثان كاليري أسكنها الشباك بسهولة (48)، قبل أن يخطف أصحاب الارض نقطة ثمينة بفضل رأسية لسانتي مينا بعد عرضية عن الجهة اليمنى لهيوغو مايو(90+5).

ملخص مباراة إيبار وإشبيلية:

ملخص مباراة سلتا فيغو وإسبانيول: