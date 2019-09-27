الاتحاد السكندري يتأهل إلى دور الـ16 في بطولة الأندية العربية









اسماء السيد - جدد الاتحاد السكندري المصري فوزه على ضيفه العربي الكويتي، وهذه المرة بنتيجة 2-صفر الخميس في إياب دور الـ32 من بطولة الأندية العربية في كرة القدم، ليبلغ دور الـ16 بمجموع (3-صفر) ذهابا وإيابا.

ولحق العربي بمواطنيه الكويت والسالمية اللذين ودعا البطولة من الدور ذاته.

وسيطر الاتحاد السكندري على معظم فترات الشوط الأول من المباراة، وتقدم منذ الدقيقة 18 عبر خالد قمر مسجل الهدف الوحيد ذهابا، بعدما انفرد بالحارس سليمان عبد الغفور، وسدد كرة ارتطمت بلاعبَي دفاع حاولا صدها وتابعت طريقها الى المرمى.

وفي الشوط الثاني، تابع المضيف أفضليته الى أن سجل الهدف الثاني اثر عرضية داخل المنطقة وصلت الى العاجي رزاق سيسيه، فراوغ أكثر من لاعب قبل أن يسدد الكرة داخل الشباك (80).

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وكانت المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب في الاسكندرية، مقررة أساسا غدا الجمعة، قبل أن يتم تقديم موعدها الى الخميس.

وفي حين لم تحدد المصادر الرسمية أسباب تقديم المواعد، أشارت تقارير صحافية الى أن هذا التعديل تم بناء لطلب السلطات الأمنية المصرية، في ظل دعوات الى تظاهرات معارِضة للرئيس عبد الفتاح السيسي غدا.

ملخص مباراة الاتحاد السكندري والعربي الكويتي: