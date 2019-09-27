خريبين يقلب تأخر الهلال إلى فوز على التعاون في الدوري السعودي









اسماء السيد - وسع الهلال الفارق في صدارة ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم، بعدما تمكن الخميس من قلب تخلفه أمام التعاون الى فوز 2-1، في انطلاق منافسات المرحلة الخامسة.

وخطف التعاون هدف الأسبقية في وقت مبكر عن طريق البوروندي سيدريك أميسي (4)، ولكن الهلال رد بهدفين للسوري عمر خربين (9) وريان الموسى خطأ في مرماه (68).

وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 13 نقطة بفارق خمس نقاط عن الفيصلي الذي خاض مباراة أقل، بينما بقي التعاون على رصيده السابق 4 نقاط وله لقاءين مؤجلين.

وفاجأ التعاون مضيفه بهدف مبكر عندما صوب أميسي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت على يسار عبدالله المعيوف (4).

لكن الهلال عادل النتيجة بعد خمس دقائق عندما لعب سالم الدوسري كرة بالمقاس على رأس السوري خربين الذي حولها برأسه الى الشباك (9).

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ومن هجمة مرتدة سريعة كاد التعاون أن يعاود التقدم لولا أن كرة الكاميروني لياندر تاوامبا مرت بجوار القائم (14). وتعاطف القائم مع أصحابه عندما ناب عن المعيوف وتصدى لكرة هيلدون أوغوستو من الرأس الأخضر، التي صوبها من ركلة حرة مباشرة (27).

وفي الشوط الثاني بحث الهلال عن هدف ثان خصوصاً بعد التغييرات الهجومية التي أجراها مدربه الروماني رازفان لوشيسكو، ونجح بذلك عندما لعب عمر خربين كرة عرضية أودعها ريان الموسى خطأ في مرماه (68).

ولاحت فرصة للهلال لإضافة هدف ثالث ولكن الحارس البرازيلي كاسيو تصدى للكرة (73)، وأضاع الفرنسي بافيتيمبي غوميس هدفاً محققا عندما واجه المرمى وأطاح بالكرة فوق العارضة (84).

وفي مباراة ثانية أهدى المدافع المغربي أمين عطوشي فريقه أبها ثلاث نقاط غالية عندما سجل هدف الفوز على الاتفاق في الدقيقة (90+3) من زمن المباراة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز بالمحالة.

ورفع أبها رصيده إلى سبع نقاط في المركز السادس موقتاً فيما بقي الاتفاق على رصيده السابق ست نقاط وتراجع للمركز السابع.