شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباريات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدوري المصري الممتاز اليوم الخميس 26//9/2019 ، إقامة مباراتين فى الجولة الثانية بالبطولة ، حيث استضاف حرس الحدود فريق وادي دجلة ، كما واجه طلائع الجيش نظيره انبي .

تعادل حرس الحدود مع وادى دجلة، بهدفين لمثلهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الخميس، على ستاد حرس الحدود بالمكس، فى الجولة الثانية من منافسات بطولة الدورى الممتاز فى نسخته الجارية 2019 / 2020.

وبهذا التعادل أصبح رصيد حرس الحدود نقطتين، بينما رفع دجلة رصيده إلى نقطة وحيدة بعدما خسر لقائه الأول فى الدورى أمام طنطا. Advertisements