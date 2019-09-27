شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 26 / 9 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس الموافق 26 / 9 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها استعدادات الفريق لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالى بجانب أزمة موعد اللقاء.

مران الزمالك.. مغادرة زيزو وعبد الغنى مبكراً.. وانتظام محمود علاء

غادر محمد عبد الغنى ومحمود عبد العزيز "زيزو" لاعبى الزمالك، مقر النادى الأبيض، قبل التدريبات الجماعية للفريق الذى يستعد لمواجهة جينيراسون فوت السنغالى، فى اللقاء المحدد له بعد غد السبت، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا، والذى يبحث الأبيض حتى اللحظة الجارية تأجيله لمدة 24 ساعة وإقامته يوم الأحد القادم ونقله إلى برج العرب. وخاض عبد الغنى وزيزو تدريبات تأهيلية وعلاجية بجمانيزيوم النادي وذلك في ظل معاناة عبد الغني من إصابة بالخلفية تعرض لها بلقاء الأهلى في السوبر المصري كما يعانى زيزو من إصابة فى القدم وعقب أداء الثنائي البرنامج الموضوع لهما من قبل الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو، غادرا النادي حيث حصلا علي راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليا وذلك من قبل الجهاز الفنى.

كما واصل محمد حسن لاعب وسط البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للتعافي من إصابته التي يعاني منها بالركبة.

الزمالك يُعين مدرب أحمال الفريق مديرًا لبرنامج اللياقة البدنية بالنادى

قررت إدارة قطاع الكرة بالزمالك بالتنسيق مع مجلس إدارة النادى، تعيين اليونانى أنطونيو مدرب أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض، مديرًا لبرنامج اللبدنية بالنادى، على أن يتولى تلك المسئولية عقب وصول مدرب الأحمال الجديد للانضمام إلى الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة ميتشو. Advertisements وكشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بالزمالك عن أن الاتفاق مع أنطونيو من البداية على التواجد ضمن الجهاز الفنى للفريق الأول بشكل مؤقت لحين استقدام الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق لمدرب أحمال ضمن جهازه وهو ما حدث فى الأيام الجارية حيث ينتظر ميتشو، فسخ مدرب الأحمال الجديد لعقده مع ناديه الحالى خلال الساعات الجارية والقدوم للانضمام ضمن جهازه خلال الفترة القليلة المقبلة.

أزمة فى الزمالك بسبب رفض جينيراسيون السنغالى تغيير موعد ومكان موقعة أفريقيا

شهدت الساعات الماضية أزمة قبل مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى المقرر إقامتها الأحد المقبل، فى إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا بملعب برج العرب وتمسك بطل السنغال بإقامة لقاء الزمالك السبت المقبل على استاد بتروسبورت، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا وهو ما يتعارض مع رغبة مسئولى الزمالك بإقامة اللقاء يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب، بحضور الجماهير البيضاء.

الزمالك عن أزمة ملعب بطل السنغال: اتحاد الكرة المنوط بالحل

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك، أن اتحاد الكرة هو المنوط بحل أزمة ملعب مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، بعد تمسك مسئولى النادى السنغالى بإقامة اللقاء السبت المقبل على استاد بتروسبورت، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا. وقال المشرف على الكرة بالزمالك لـ"الخليج 365"، إن النادى الأبيض حدد فى بداية الموسم 3 ملاعب لاستضافة مبارياته، هى استاد القاهرة وبتروسبورت وبرج العرب، وفوجئ بغلق استاد القاهرة لفترة ثم لم يتسن الحصول على موافقة بحضور الجماهير لدعم الفريق فى استاد بتروسبورت، لذا سيأتى دور اتحاد الكرة فى التنسيق مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بشأن نقل المباراة إلى برج العرب وإقامتها الأحد المقبل، فهو المنوط بذلك لحل المسألة، وفقا لما أوضحه المشرف على الكرة بالزمالك.

جينيراسيون يرفض عرض الزمالك مجدداً بتحمل إقامته لتأجيل اللقاء 24 ساعة

رفض مسئولو جينيراسيون فوت السنغالى، عرض الزمالك بتحمل تكاليف إقامته فى الإسكندرية، للموافقة على نقل المباراة من ستاد بتروسبورت إلى ستاد برج العرب وإقامة المواجهة يوم الأحد القادم بدلا من بعد غد السبت، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا.