شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد مباريات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 26//9/2019 ، إقامة مباراتين في الجولة الثانية بالدوري المصري ، حيث استضاف حرس الحدود فريق وادي دجلة ، كما واجه طلائع الجيش نظيره انبي .

تعادل حرس الحدود مع وادى دجلة، بهدفين لمثلهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الخميس، على ستاد حرس الحدود بالمكس، فى الجولة الثانية من منافسات بطولة الدورى الممتاز فى نسخته الجارية 2019 / 2020.

ونجح وادى دجلة فى التقدم سريعا فى الدقيقة 16 بتسجيل الهدف الأول عن طريق لاعبه التونسى رفيق كابو، ثم أحرز أحمد سعيد فى الدقيقة 35 الهدف الثاني ، فيما نجح عمرو الحلوانى تسجيل الهدف الاول لحرس الحدود ، وتعادل شرويدة للحدود في الدقيقة 82 .

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فيما تعادل فريق طلائع الجيش مع نظيره إنبي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ، على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز .

أحرز هدف إنبي محمد شريف في الدقيقة 16، بينما تعادل تالا نداي لطلائع الجيش في الدقيقة 68 . ويتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري المصري كل من عبد الله السعيد بيراميدز وعمرو مرعي المقاصة ، وأحمد شرويدة لاعب حرس الحدود بواقع هدفين لكل منهم.