شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 26/9/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 26/9/2019، العديد من الاخبار والتى جاء فى مقدمتها أهداء عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، حسام البدرى المدير ألفنى الجديد للمنتخب قميص ألفراعنة خلال المؤتمر الصحفى .

صور.. عمرو الجناينى يهدى حسام البدرى قميص منتخب مصر.. فيديو

أهدى عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، حسام البدرى المدير ألفنى الجديد للمنتخب قميص ألفراعنة خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقد الآن لتقديم الجهاز ألفنى الجديد للمنتخب.

فيديو.. إنبي يتعادل مع طلائع الجيش 1-1 فى الدوري المصري الممتاز

تعادل فريق طلائع الجيش مع نظيره انبي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ، على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز .

الاتحاد يتأهل إلى دور الـ16 عربياً بألفوز على العربى الكويتى 2 / 0

تأهل الاتحاد السكندرى إلى دور الـ16 فى البطولة العربية للأندية بعد ألفوز على العربى الكويتى، بثنائية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم ..

منتخب الشباب يتعادل أمام السعودية ودياً

تعادل منتخب مصر للشباب مواليد 2001 أمام منتخب السعودى بدون أهداف فى اللقاء الودى الذى جمع ألفريقين ب ملعب نادى الشمس بمصر الجديدة.

مران الزمالك.. مغادرة زيزو وعبد الغنى مبكراً.. وانتظام محمود علاء

غادر محمد عبد الغنى ومحمود عبد العزيز "زيزو" لاعبى الزمالك، مقر النادى الأبيض، قبل التدريبات الجماعية للفريق الذى يستعد لمواجهة جينيراسون فوت..

فايلر يدرس الإستعانة بـ"ديانج" أساسياً فى لقاء الأهلى وكانو سبورت

يدرس السويسرى رينيه فيلر المدير ألفنى للأهلى الدفع بالمإلى أليو ديانج أساسياً فى مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية المقرر لها بعد غد ، السبت، ببرج العرب فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

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المنتخب يدرس خوض ودية بتسوانا باستاد القاهرة

كشف حسام البدرى المدير ألفنى لمنتخب مصر أن هناك اتجاه لخوض معسكر ألفراعنة المقرر له ألفترة من 7 إلى 15 أكتوبر المقبل بالقاهرة.

مؤمن زكريا يظهر فى الأهلى بعد العودة من رحلة ألمانيا العلاجية

ظهر مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، فى القلعة الحمراء ظهر اليوم بعد عودته من ألمانيا خلال الساعات الماضية وخضوعه لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته.

النصاب القانونى يؤجل البت فى أزمة الأثقال.. والمحكمة الدولية تفصل فى الأمر

تسبب عدم حضور رئيس الاتحاد الدولى للاثقال الاجتماع الطارئ للمكتب التنفيذى والذى كان من المقرر انعقاده اليوم فى تأجيل البت فى أزمة قرار إيقاف الاتحاد المصرى عن المشاركات الدولية .

25 جنيه سعر تذكرة مباراة المصرى وبطل زنجبار وطرحها غداً

أعلن مسئولو النادى المصرى البورسعيدى أنه سيتم غداً الجمعه طرح تذاكر مباراة ماليندى بطل زنجبار فى إياب الدور التمهيدى الثانى من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والمقرر إقامتها فى الثالثة عصر الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

فيديو.. حرس الحدود يتعادل مع وادى دجلة 2 / 2 فى مباراة مُثيرة

تعادل حرس الحدود مع وادى دجلة، بهدفين لمثلهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الخميس، على ستاد حرس الحدود بالمكس..