شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدوري المصري الممتاز اليوم الخميس 26//9/2019 ، إقامة مباراتين في الجولة الثانية بالبطولة، حيث استضاف حرس الحدود فريق وادي دجلة ، كما واجه طلائع الجيش نظيره إنبي .

حرس الحدود يتعادل مع وادى دجلة 2 / 2 فى مباراة مُثيرة

تعادل حرس الحدود مع وادى دجلة، بهدفين لمثلهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الخميس، على ستاد حرس الحدود بالمكس، فى الجولة الثانية من منافسات بطولة الدورى الممتاز فى نسخته الجارية 2019 / 2020.

دخل حرس الحدود، المباراة، بتشكيل مكون من:"أحمد السعدني فى حراسة المرمى وحسن مجدي، خالد سامي، محمد عبد الفتاح "تاحا"، عمرو الحلواني، عبد الله جمعة عواض، جاتوش بانوم، مصطفى جمال، علي زهدي، إبراهيما كونيه، أنتوني لوكاسا "توني""، بينما ضم تشكيل وادى دجلة كلا من:"محمد عبد المنصف فى حراسة المرمى، خالد رضا، محمود مرعى، يعقوبو، بودو، محمد رضا، محمد عبد العاطي، أحمد سعيد، عبد الكبير الوادي، رفيق كابو، مروان حمدي".

ونجح وادى دجلة فى التقدم سريعا فى الدقيقة 16 بتسجيل الهدف الأول عن طريق لاعبه التونسى رفيق كابو حيث يعد الهدف بمثابة أول هدف له مع الفريق الدجلاوى كما يعد الهدف الأول لفريقه فى النسخة الحالية من بطولة الدورى بعدما تعرض فريقه للهزيمة فى الجولة الأولى أمام طنطا بنتيجة 1 / 0 ثم عاد كابو وانطلق من الجبهة اليمنى ليمرر أرضية رائعة هيأها عبد الكبير الوادى ليسددها أحمد سعيد فى الدقيقة 35 فى شباك حرس الحدود لتصبح النتيجة 2 / 0 لصالح الفريق الدجلاوى، شهد هذا الشوط دفع طارق العشرى بالتغيير الأول فى الدقيقة 34 بنزول أحمد شرويدة بدلا من عبد الله جمعة.

Advertisements

مع انطلاقة الشوط الثانى نجح أحمد شرويدة فى الحصول على ركلة جزاء لصالح حرس الحدود بعد التدخل القوى معه داخل منطقة الجزاء من قبل محمد عبد المنصف أوسة ليتقدم عمرو الحلوانى لتسديد ركلة الجزاء للحدود ونجح فى تسجيلها ليقلص الفارق وتصبح النتيجة 2 / 1 لصالح الفريق الدجلاوى .

إنبي يتعادل مع طلائع الجيش 1-1 فى الدوري المصري الممتاز