شكرا لقرائتكم خبر عن «التيار الأخضر» من داخل برج العرب: مصر والكويت يد واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم "التيار الأخضر" أقوى مشجعى ومساندى النادى العربى الرياضى الكويتى لافته خاصة، للتأكيد على قوة العلاقة والأخوة بين الكويت ومصر، وذلك خلال مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي، أمام فريق الاتحاد السكندري، اليوم الخميس، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن إياب دور الـ32 بالبطولة العربية للأندية الأبطال (كأس محمد السادس).

سجل خالد قمر ورزاق سيسيه لاعبى الاتحاد السكندرى، هدفى الفوز على العربى الكويتى، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب فى إياب دور الـ32 من منافسات البطولة العربية، ليتأهل زعيم الثغر إلى دور الـ16 فى البطولة العربية للأندية. جماهير العربي الكويتي فى مباراة الاتحاد جماهير العربي الكويتي فى مباراة الاتحاد

وأعد «التيار الأخضر» لافتة خاصة حملت صورة سمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بجانب علمي البلدين، وكتب بجانبهما "مصر والكويت يد واحدة".

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وجاءت اللافتة التي أعدها «التيار الأخضر» وتم رفعها خلال المباراة، للتأكيد على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، وأن مصر والكويت سيظلان إلى جوار بعضهما البعض.

وتعد صورة سمو أمير الكويت وفخامة الرئيس المصري التي وضعت على اللافتة، كانت من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للكويت.

يعتبر «التيار الأخضر» هو تجمع اجتماعي ثقافي رياضي عربي كسب ثقة العرباوية، يضم بين صفوفه العناصر ذات الجذور العميقة والمتأصله بالنادي، وكذلك عناصر الحاضر والمستقبل الواعد من محبى ومشجعى النادى العربى، وهو تجمع يسعى من أي موقع إلى خدمة النادي العربي الكيان والجماهير والأعضاء وكل الفرق الرياضية، ويهدف إلى المحافظة على كيان القلعة الخضراء، ومقدراتها وتاريخها وتسخير كل الإمكانيات لعودة النادي، إلى سالف عهده متسيدا منصات التتويج في جميع الألعاب ومحافظا على تاريخه العريق، وليكون دائما مصدر فخر وسعادة لكل العرباوية.