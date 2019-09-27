شكرا لقرائتكم خبر عن طرد عمرو جمال فى مباراة إنبي وطلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام حكم مباراة إنبي وطلائع الجيش، بطرد عمرو جمال مهاجم الطلائع بعدما لعب الكرة بيده ، ليحصل علي الانذار الثاني في الدقيقة 55 ، بالمباراة التي تجمعهما على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام.

ويتذيل نادي إنبي جدول ترتيب الدوري الممتاز حيث يأتي الفريق في المركز الثامن عشر بلا نقاط، عقب السقوط برباعية أمام بيراميدز في الجولة الأولى.

بينما يحتل نادي طلائع الجيش بقيادة مديره الفني البرازيلي سيرجيو فارياس المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز بلا نقاط، بعد السقوط بهدف نظيف أمام المقاولون العرب في الجولة الأولى.

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وجاء تشكيل إنبي لمواجهة اليوم ، في حراسة المرمى: محمود جاد ، وفي خط الدفاع: على فوزى _ رامي صبري _ أسامة جلال _ أحمد عبدالعزيز، وفي خط الوسط: أحمد العجوز _ أحمد شكري _ محمد أشرف روقة ، وفي خط الهجوم: محمد شريف _ عمرو ناصر _ لوكومبي.

تشكيل طلائع الجيش كالأتي:

حراسة المرمى: محمد بسام، وخط الدفاع: اسلام سري _ أحمد سامي _ على الفيل _ عاصم صلاح، وخط الوسط: مهند لاشين _ عمرو السيسي _ أحمد سمير، وخط الهجوم: كريم ممدوح _ كريم طارق _ عمرو جمال.