شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 26/9/2019، العديد من الاخبار ، ونرصد لكم أهم 7 اخبار رياضية اليوم .

فيديو.. إنبي يتعادل مع طلائع الجيش 1-1 فى الدوري المصري الممتاز

تعادل فريق طلائع الجيش مع نظيره انبي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ، على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز .

الاتحاد يتأهل إلى دور الـ16 عربياً بألفوز على العربى الكويتى 2 / 0

تأهل الاتحاد السكندرى إلى دور الـ16 فى البطولة العربية للأندية بعد ألفوز على العربى الكويتى، بثنائية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم ..

مران الزمالك.. مغادرة زيزو وعبد الغنى مبكراً.. وانتظام محمود علاء

غادر محمد عبد الغنى ومحمود عبد العزيز "زيزو" لاعبى الزمالك، مقر النادى الأبيض، قبل التدريبات الجماعية للفريق الذى يستعد لمواجهة جينيراسون فوت..

المنتخب يدرس خوض ودية بتسوانا باستاد القاهرة

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كشف حسام البدرى المدير ألفنى لمنتخب مصر أن هناك اتجاه لخوض معسكر ألفراعنة المقرر له ألفترة من 7 إلى 15 أكتوبر المقبل بالقاهرة.

مؤمن زكريا يظهر فى الأهلى بعد العودة من رحلة ألمانيا العلاجية

ظهر مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، فى القلعة الحمراء ظهر اليوم بعد عودته من ألمانيا خلال الساعات الماضية وخضوعه لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته.

النصاب القانونى يؤجل البت فى أزمة الأثقال.. والمحكمة الدولية تفصل فى الأمر

تسبب عدم حضور رئيس الاتحاد الدولى للاثقال الاجتماع الطارئ للمكتب التنفيذى والذى كان من المقرر انعقاده اليوم فى تأجيل البت فى أزمة قرار إيقاف الاتحاد المصرى عن المشاركات الدولية .

فيديو.. حرس الحدود يتعادل مع وادى دجلة 2 / 2 فى مباراة مُثيرة

تعادل حرس الحدود مع وادى دجلة، بهدفين لمثلهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الخميس، على ستاد حرس الحدود بالمكس..