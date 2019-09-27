الأهلي يصرف نسبة المشاركة للاعبي الفريق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرفت إدارة النادي الاهلي نسبة المشاركة للاعبي الفريق الأول عن الموسم المنقضي في إطار رغبة النادي الإنتهاء من إلتزماتها المالية نحو اللاعبين والجهاز الفني مع انطلاقة الموسم الجديد.
ويستعد الاهلي لمباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية المقرر لها بعد غد ، السبت، ببرج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويأتي صرف نسبة المشاركة للاعبي الأهلي بعدما قامت الإدارة مؤخراً بصرف مكافأة فوز الفريق ببطولة الدوري للاعبي الفريق والجهاز الفني لتنتهي إدارة النادي بذلك من عدة التزامات المالية تجاه اللاعبين .
ويتطلع مجلس الإدارة للانتهاء من جميع التزاماته تجاه اللاعبين خلال الفترة الحالية حتى تكون جميع الأجواء مُهيّأة للفريق واللاعبين من أجل تحقيق نتائج جيدة محلياً وأفريقياً.
وقرر السويسر فايلر ضم 21 لاعبا لقائمة مباراة الأهلي ضد كانو سبورت، لدخول معسكر بالإسكندرية وجاءت القائمة على النحو التالي:-
حراس المرمى : شريف إكرامي، وعلي لطفى، ومحمد الشناوي.
خط الدفاع : أحمد فتحي، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعه، ومحمود وحيد، وأيمن أشرف.
خط الوسط : عمرو السولية، وحمدي فتحي، وحسام عاشور، ووليد سليمان، ومحمد مجدي أفشة، وحسين الشحات، ورمضان صبحي، وجونيور أجايي، وأحمد الشيخ ، وإليو ديانج.
خط الهجوم :صلاح محسن و وليد أزارو.
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