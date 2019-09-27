أكرم العلياوي يزور بعثة الإسماعيلي في تونس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام التونسى أكرم إبراهيم العلياوى مخطط أحمال الإسماعيلى السابق بزيارة بعثة الفريق أثناء تواجدها فى مدينة سوسة. ويحل الإسماعيلي ضيفا على منافسه أهلى بنى غازى الليبى باستاد مصطفى بن جنات بمدينة المنستير ، لحساب جولة الإياب من دور الــ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. واتسم لقاء العلياوى بأعضاء بعثة الدراويش بالسعادة والبهجة والتفاؤل والذى تمنى تأهل فريقه السابق لدور الــ16 بالبطولة العربية. كما تخلل اللقاء الذى جمع العلياوي مع المنياوي و أدهم السلحدار استرجاع ذكريات تواجده مع الفريق مطلع هذا الموسم. Advertisements وتشهد قائمة الإسماعيلي الموجودة فى تونس ضم 20 لاعباً هم : وتشهد قائمة الإسماعيلي الموجودة فى تونس ضم 20 لاعباً هم : حراسة المرمى: محمد فوزى، محمد مجدى، محمود عبد المنصف. خط الدفاع: باهر المحمدى، محمد مجدى الجمل، محمد هاشم، إبراهيم أبو اليزيد، أسامة إبراهيم، أحمد أيمن. خط الوسط: عماد حمدى، محمد بيومى، محمود دونجا، أحمد مدبولى، همام طارق، عبد الرحمن مجدى، بيكيتى، محمد الشامى.

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