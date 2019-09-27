شكرا لقرائتكم خبر عن متعب عن عمرو جمال: مستعجل فى العودة لنجوميته مع الأهلي.. وأطالبه بالصبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد متعب نجم الأهلي السابق أن عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش مهاجم رائع ويمتلك إمكانيات جيدة لكن يواجهه سوء حظ سيئ خلال الفترة الأخيرة.

تابع متعب فى تصريحات لقناة ONSPORT عمرو جمال " مستعجل" للعودة لنجوميته السابقة ، ولكن أتمني منه الصبر و القتال مع نادي الطلائع للعودة للمستواه المعروف عنه.

Advertisements

دخل عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش في نوبة بكاء بعد حصوله علي طرد في المباراة التي تجمع فريقه أمام إنبي بالمباراة التي أقيمت بينهما على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام وانتهت بالتعادل الإيجابي 1 /1.

وقام حكم مباراة إنبي وطلائع الجيش، بطرد عمرو جمال بعدما لعب الكرة بيده ، ليحصل علي الانذار الثاني في الدقيقة 55 .

يتذيل نادي إنبي جدول ترتيب الدوري الممتاز حيث يأتي الفريق في المركز الثامن عشر بلا نقاط، عقب السقوط برباعية أمام بيراميدز في الجولة الأولى ، بينما يحتل نادي طلائع الجيش بقيادة مديره الفني البرازيلي سيرجيو فارياس المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز بلا نقاط، بعد السقوط بهدف نظيف أمام المقاولون العرب في الجولة الأولى.