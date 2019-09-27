شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 26 / 9 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 26/9/2019 العديد من الاخبار الهامة في الرياضة المصرية والتي جاء في مقدمتها ، تأهل الاتحاد السكندرى إلى دور الـ16 فى البطولة العربية للأندية بعد الفوز على العربى الكويتى، بثنائية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم .. Advertisements الاتحاد يتأهل إلى دور الـ16 عربياً بالفوز على العربى الكويتى 2 / 0 تأهل الاتحاد السكندرى إلى دور الـ16 فى البطولة العربية للأندية بعد الفوز على العربى الكويتى، بثنائية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم .. كشف حسام البدرى المدير الفني لمنتخب مصر أن هناك اتجاه لخوض معسكر الفراعنة المقرر له الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر المقبل بالقاهرة.

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