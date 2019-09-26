رياضة | بعد إصابته.. ميسي يتلقي ضربة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إصابته.. ميسي يتلقي ضربة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض اتحاد الكرة في قارة أمريكا الجنوبية "كونميبول" الإستناف المقدم من الاتحاد الأرجننيني لكرة القدم، والذى يخص عقوبة ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين ولاعب برشلونة الإسبانى والذى كان الاتحاد القاري قرر إيقافه لمدة 3 أشهر منذ بطولة كوبا أمريكا الأخيرة.

وبذلك القرار تلقي ليونيل ميسي صدمة جديدة بعد الإصابة يوم الثلاثاء الماضي خلال مواجهة البارسا أمس أمام فياريال بالدوري الإسباني فى اللقاء الذى أقيم على ملعب كامب نو ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسبانى وانتهى بفوز البارسا بثنائية مقابل هدف، فى لقاء لم يشارك فيه ليونيل ميسي سوى في الشوط الأول فقط.

وكان ميسي قد تم إيقافه من اتحاد أمريكا الجنوبية بسبب تصريحاته المسيئة في حق الاتحاد عن الانحياز لمنتخب البرازيل من أجل الفوز بلقب كوبا أميركا، وقاد ميسي منتخب الأرجنتين للحصول على المركز الثالث بكوبا أميركا هذا العام، بينما توج منتخب البرازيل باللقب.

وكشف نادى برشلونة الإسبانى عن الإصابة التى تعرض لها نجم الفريق والقائد ليونيل ميسي خلال مواجهة البارسا أمس أمام فياريال، وأعلن برشلونة فى بيان رسمي عن إصابة ليونيل ميسي النجم الأرجنتيني بشد فى عضلة الفخذ الأيسر مما أدي لخروجه من اللقاء للإصابة.