رياضة | طلعت يوسف: الفوز على العربي الكويتي يمنحنا دفعة قوية في مباريات الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلعت يوسف: الفوز على العربي الكويتي يمنحنا دفعة قوية في مباريات الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف عقب نهاية المباراة :"الحمد لله على المكسب خضنا المباراة في ظروف مرهقة بسبب قرب مباراة اليوم أمام الزمالك".
وتابع :"خلال المباراة منحنا بعض اللاعبين فرصة اللعب، وفي النهاية حققنا الفوز".
وواصل :"الفوز في مباراة اليوم يمنحنا دافع ولكن أنتظر من اللاعبين الأفضل من ذلك، أنا طماع وإن شاء الله يقدموا الأفضل فيما هو قادم".
وأشار :"نتمنى أن نخوض مبارياتنا في ستاد الإسكندرية لأننا لم نتأقلم على ستاد برج العرب".
وأردف :"نطمح في الوصول بأعلى مكانات، ستواجهنا الكثير من المعوقات لكن علينا أن نعمل ونسعى ونجتهد وننتظر التوفيق
وأتم حديثه :"الدوري هذا الموسم من أصعب ما يمكن جميع الفرق مميزة للغاية، وقاموا بتدعيم فرقهم بصفقات جيدة، ونجحوا في سد الثغرات التي عانوا منها في الموسم الماضي".