رياضة | مدرب الهلال يعلن جاهزية ثنائي الفريق للسد القطري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الهلال يعلن جاهزية ثنائي الفريق للسد القطري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي؛ عن سعادته بعد فوز فريقه على التعاون؛ بدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

وقال رازفان خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة؛ "لعبنا مباراة صعبة أمام التعاون؛ لديهم لاعبين جيدين حاولوا استغلال أخطاء فريقنا، وفقدنا الاتزان نوعاً ما لكن حققنا الأهم وهو الفوز قبل المباراة الآسيوية".

وأضاف لوشيسكو؛ "الجانب الأهم لدينا هو الجانب الذهني كونه يجعل اللاعب في كامل تركيزهم يهمني إراحة اللاعبين ذهنيًا وبدنيًا ايضًا وهذا يتحقق بكثرة المباريات التي سنلعبها، كاريلو كان مرتبط في الصيف بمشاركة مع المنتخب، ودخل بعدها مع الفريق لم يتمتع بإجازه كغيره وهذا تسبب في إرهاقه نوعاً ما وكنت لا اود إشراكه امام الاتحاد المباراة الماضية".

واختتم "بالنسبة للاعب عبدالله عطيف هو ليس مصابا ودخل التدريبات الجماعية قبل يومين وفضلت إراحته وينتظر أن يشارك سلمان الفرج في التمارين الجماعية مساء اليوم إلى جانب اندري كاريلو وإصابة جيوفينكو غير مقلقة وسيكون جاهزا أمام السد إلى جانب كاريلو وسلمان الفرج".

ونجح فريق الهلال السعودي، في تحقيق فوز هام وثمين على نظيره التعاون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم لحساب الجولة الخامسة لبطولة الدوري السعودي 2019-2020.

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تقدم سيدريك أميسي للتعاون في الدقيقة 4 من تسديدة قوية فشل المعيوف حارس الهلال في التصدي لها ليعلن تقدم التعاون على الهلال.

ولم تمر 5 دقائق حتى نجح الدولي السوري عمر خربين في تسجيل هدف التعادل للزعيم من رأسية رائعة، ومرت دقائق الشوط الاول دون أن تتغير النتيجة لينتهي الشوط بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي الدقيقة 68 من عمر اللقاء أحرز ريان الموسي مدافع التعاون هدفا بالخطأ في مرماه ليمنح الهلال الأفضلية في المباراة ويهديه نقاط اللقاء الثلاث.

وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده للنقطة 13 ويواصل التربع على قمة الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد التعاون عند النقطة 4 في المركز الـ11ويتبقى له مباراتين مؤجلتين.