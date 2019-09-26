رياضة | بتروجت يخسر من المريخ ويلاقي منتخب السويس وديًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتروجت يخسر من المريخ ويلاقي منتخب السويس وديًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر الفريق الأول للكرة بنادي بتروجت من نظيره فريق المريخ البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة الودية التي أقيمت مساء الخميس، استعداداً للقسم الثاني.

تقدم الفريق البترولي، عن طريق أحمد عبد الرسول في الدقيقة 28، ونجح شريف مدحت حارس المريخ في التصدي لركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، تعادل أحمد الجندي، للمريخ، ثم أحرز أحمد فراولية، هدف الفوز لفريقة.

ومن المقرر أن يلعب بتروجت مع منتخب السويس، عصر السبت المقبل، ضمن معسكره المقام بالإسماعيلية.

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى بتروجت معسكر بالإسماعيلية، الأحد، ضمن استعدادات الفريق البترولي لمنافسات دورى القسم الثانى بالموسم 2019-2020.

ويخوض بتروجت وديتان خلال المعسكر حيث ستكون الودية الأولى أمام المريخ الخميس المقبل ، والثانية

يذكر أن بتروجت قد خاض 3 وديات خلال معسكره بالاكاديمية البحرية، حيث خسر من الإتحاد بهدفين دون مقابل، وتعادل أمام أسوان بهدف لكل منهما، بينما فاز بتروجت على الرجاء بهدفين مقابل هدف .

بالإضافة إلى 8 وديات بعد إنتهاء المعسكر أمام الإنتاج الحربى وإنتهت بالتعادل الإيجابى بهدف مقابل هدف، وأمام كهرباء الاسماعيلية وانتهت بفوز بتروجت بهدفين دون رد ، وأمام البطل الأوليمبى وفاز بستة أهداف نظيفة ، وأمام بورتو وفاز بهدف مقابل لا شئ ، وأمام طوخ وتغلب بخمسة أهداف دون رد ، وأمام بلبيس وانتهت بالتعادل الايجابى بهدفين مقابل هدفين ، وأمام بنى سويف وانتهت بالتعادل الايجابى ايضآ بهدفين مقابل هدفين .

وإستقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى بتروجت بقيادة المدير الفنى محمد عودة على قائمة الفريق الأولى للموسم الجديد 2019- 2020، وجاءت القائمة تضم كل من محمد ابوالنجا، واحمد علي النفراوي، وأحمد سالم صافي، وأحمد السباعي، وحسام حسن، وأحمد عبد الرسول، ومحمود عماد، وحمادة طلبة، وأحمد عفيفي، ومحمد السيد خليل، وسانت كوريه.

وقد تعاقد فريق بتروجت مع 12 لاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية تدعيمآ لصفوفه خلال الموسم الجديد وجاءت الصفقات كالاتى : عمرو شعبان حارس الشمس، وخالد عبدالرازق من النجوم، وابراهيم صلاح من طلائع الجيش، وإسلام كانو من كوكاكولا، وايهاب الحسينى من كوكاكولا، وأحمد الحسينى من كوكاكولا، وأحمد كمال من كوكاكولا، وجون مانجا من النصر، ومصطفى فرغلى من أسمنت اسيوط، وأحمد محمد سعيد أوكا من طلائع الجيش، وحسين حمدى، وأحمد رؤوف، وأحمد عجلة من اف سى مصر .

ويتكون الجهاز الفنى لفريق بتروجت من محمد عودة مدير فني، وأحمد سعيد. مدرب ، وطلعت محرم مدرب ،ومحمد يونس. مدرب حراس ، وعمرو حسن مدير شئون لاعبين، وعماد بدره مدير ادارى، وحازم صبحي إداري، وصلاح عويس إداري .

ويقع فريق بتروجت فى المجموعة الثانية التى تضم كل من الترسانة، والداخلية ، والنصر، والنجوم، وسيراميكا، والقناة، والمريخ، ومنتخب السويس، وجمهورية شبين، وكوكاكولا، والزرقا .

وأسفرت قرعة منافسات الموسم المقبل من دوري القسم الثاني، موسم 2019- والتي أجريت منذ قليل داخل مقر الإتحاد المصري لكرة القدم عن مواجهات قوية لفريق بتروحت بالمجموعة الثانية.

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مباريات الدور الأول

1- بتروجت × جمهورية شبين

2- الداخليه × بتروجت

3-بتروجت × سيراميكا

4- النصر ×. بتروجت

5- الزرقا × بتروجت

6- بتروجت × القناة

7- الترسانة ×بتروجت

8- بتروحت × كوكاكولا

9- منتخب السويس × بتروجت

10- بتروجت × النجوم

11- المريخ × بتروجت