رياضة | ترتيب دوري المحترفين السعودي بعد فوز الهلال على التعاون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب دوري المحترفين السعودي بعد فوز الهلال على التعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منافسات اليوم الأول من مباريات الجولة الخامسة؛ مساء اليوم لدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

وأقيم اليوم مباراتين في اليوم الأول للجولة الخامسة؛ وانتهت الأولى بفوز أبها على الاتفاق بهدف دون رد؛ واختتمت بفوز الهلال على التعاون بهدفين مقابل هدف وحيد.

ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة الخامسة؛ مساء غد الجمعة حيث يلعب اتحاد جدة أمام الشباب على ملعب الأخير؛ فيما يستضيف الوحدة نظيره الفتح، والنصر يحل ضيفًا على أهلي جدة.

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وتختتم الجولة الخامسة في اليوم الثالث السبت 28 سبتمبر بثلاث مباريات أيضًا، الفيصلي يستضيف العدالة، والحزم مع ضيفه ضمك، والفيحاء يحل ضيفًا على الرائد.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب دوري وكاس الامير محمد بن سلمان بعد مباريات اليوم الأول من خلال التقرير الاتي:-

1. الهلال 13 نقاط.

2. الفيصلي 8 نقاط.

3. العدالة 7 نقاط.

4. الأهلي 7 نقاط.

5. النصر 7 نقاط.

6. أبها 7 نقاط.

7. الاتفاق 6 نقاط.

8. الشباب 6 نقاط.

9. الوحدة 6 نقاط.

10. الفيحاء 5 نقاط.

11. التعاون 4 نقاط.

12. ضمك 4 نقاط.

13. الحزم 4 نقاط.

14. الاتحاد 3 نقاط.

15. الرائد نقطة واحدة.

16. الفتح صفر من النقاط.

