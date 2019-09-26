رياضة | دمنهور يتعاقد مع مدافع الأهلي السابق لموسمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دمنهور يتعاقد مع مدافع الأهلي السابق لموسمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألعاب دمنهور على توقيع بسام قاعود مدافع الداخلية والأهلي الأسبق، استعداداً لدوري القسم الثاني..

ووقّع اللاعب الجديد علي عقود الإنضمام للفريق البحراوي لمدة موسمين في حضور إيهاب عبدالله رئيس نادي دمنهور وحكيم شحاتة نائب الرئيس وعصام عمار عضو مجلس إدارة دمنهور .

وكان مسئولو دمنهور قد تعاقدوا مع 13صفقة جديدة وهم خميس حسني لاعب وسط الرجاء، وعصام عادل صانع ألعاب أف سي مصر، ومحمود فتحي لاعب وسط الأوليمبي، وأحمد العوضي مهاجم مالية كفر الزيات، وعمرو الصعيدي حارس سيدي سالم، ومحمد عبد الرحيم مهاجم غزل كفر الداور، ، وعلي العربي ظهير أيمن الرجاء ، وعمرو صبحي حارس مرمي السكة الحديد، وأحمد جمال مدافع المصري البورسعيدي،وزيدان إسماعيل مدافع الإعلاميين بجانب التجديد للثنائي رضوان يوسف، والسيد عبد العال ،وإسلام رمضان ظهير أيسر الإوليمبي.

وأكد أحمد ساري المدير فني لدمنهور عن سعادته بحل مشكلة باقي المستحقات المالية للاعبين القدامي والجدد بالفريق حتي يكونوا في كامل تركيزهم داخل المستطيل الأخضر.

كما طلب ساري التكاتف والمساندة من الجميع داخل محافظة البحيرة للمنافسة على الصعود، للدوري الممتاز.

مباريات دمنهور في الدور الأول من الموسم الجديد

- البلدية - دمنهور

- دمنهور - بيلا

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- الأوليمبي - دمنهور

- دمنهور - المالية

- الحمام - دمنهور

- دمنهور - غزل المحلة

- دكرنس - دمنهور

- دمنهور - فاركو

- دمنهور - المنصورة

- الرجاء - دمنهور