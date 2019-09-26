رياضة | فوز المنيا علي ملوي بثنائية وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز المنيا علي ملوي بثنائية وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا الفوز على فريق نادي ملوي بهدفين مقابل لا شىء، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب استاد جامعة المنيا.

ضم تشكيل فريق المنيا خلال الشوط الأول كل من : محمد حسانين، وسايكو، وأيمن ناصر، وحازم مصطفى، وأحمد رضا، ومحمد شديد، وداوودا، وكامل أحمد، ومحمد سمارة، وبدوي عاشور، وحسام حسن .

ونجح لاعبو المنيا من احراز هدفا بالشوط الأول سجله المهاجم العائد للفريق محمد سمارة في الدقيقة 16 ، بينما ضم تشكيل الفريق الثاني كوفي، وسايكو، وحازم مصطفى ، وأحمد رضا، وكاستيلا، ومحمد محسن ، وداوودا، وزيزو، وفيرون، وعلي دياب، وحسام حسن ، وكذلك اجراء عدة تغييرات ومشاركة اللاعبين محمد آدم و عباس مصطفى و وائل علي وكازلوف.

كما تمكن الفريق خلال الشوط الثاني من احراز هدف آخر سجله اللاعب عبد العزيز الشاعر الشهير بـ " زيزو " في الدقيقة 73 ، لتنتهي المباراة بهدفين دون رد ، ويحصل الفريق على اجازة غدا الجمعة ويعود للتدريبات السبت المقبل.

وحضر المباراة المحاسب عاطف عبدالجابر رئيس نادي المنيا، محمود السبيعي أمين الصندوق، وعلى مجدى، وهاني صدقي عضوا مجلس الادارة.

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ويستعد فريق المنيا ، بقيادة مديره الفني سمير كمونه ، لخوض منافسات دوري القسم الثاني، (2019-2020) حيث يشارك الفريق في المجموعة الأولى، التي تضم أندية شمال وجنوب الصعيد.

ونجح مسئولو المنيا في التعاقد مع 13لاعب جديد وهم:أحمد كاستيلو ، وبدوي عاشور من اف سي مصر، وصالح موسي لاعب نادي الزمالك السابق، ومصطفي كزلوف لاعب بترول أسيوط ، وأحمد رجب لاعب ديروط ، وعلي دياب ، ومحمد ثروت لاعبا غزل المحلة، وعباس مصطفي لاعب أسوان ،ثم الإثنان الأفارقة وهم سايكو وداوودا، وعبدالعزيز الشاعر لاعب الداخليه، ووائل علي لاعب بلديه المحله، واللاعب محمد سماره لاعب اف سي مصر.

وكان نادي المنيا قد بدأ، فترة الإعداد على ملعب إستاد الجامعةبجامعة المنيا، بمشاركة 13 لاعب، بجانب عدد من اللاعبين الجدد، حيث قام الجهاز الفني بقيد 12 لاعب، في القائمة الأولى منمحمد حسانين، وعبدالكافي رجب، وحازم مصطفي، ومصطفي الشيبكشي، وبرسوم محروس، وأحمد رضا ، وأحمد عصام، وعمرو عثمان، وحسام حسن، ومحمد شديد، وكامل أحمد كامل.

وقام فريق المنيا بخوض عده لقاءات ودية منها ، مبارتان مع قطاع الناشئين وحقق المنيا الفوز فيهم، ثم خساره من فريق الجونه بهدفين نظيفين، ثم مبارتين مع القوصيه انتهت الأولي بينهم بالتعادل ثم الفوز في اللقاء الثاني بهدفين نظيفين، الخساره من أسمنت اسيوط بهدف نظيف، ثم خاض الفريق معسكر القاهرة، خسر من طلائع الجيش بهدف نظيف، والتعادل السلبي مع الشرقية للدخان، الفوز على كوكاكولا بهدف نظيف، والتعادل الايجابي بهدف لمثله مع إتحاد الشرطه، الفوز على أسمنت أسيوط بهدف نظيف،والتعادل السلبي مع الفيوم،والفوز علي ناصر الفكرية بهدفين نظيفين،كذلك الفوز على ملوي بهدفين نظيفين في مباراتين متتاليتين.

يذكر أن المنيا يقوده فنياً هذا الموسم سمير كمونة مديرا فنياً، هيثم حسين مدرب عام ، ومحمد رؤوف مدرباً ، ومحمد عليان مديراً للكرة، ومحمد دكروري مدرب أحمال ، ومحمد إسماعيل مدرب حراس مرمى، ووائل حسين طبيب الفريق ، ومحمد سيد أخصائي العلاج الطبيعي ، ومحمد الأصلي مدلك ، وأمير مختار المدير الإداري ، وسامر سيد إداري.