رياضة | لاعب التعاون ينتقد التحكيم عقب الهزيمة من الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب التعاون ينتقد التحكيم عقب الهزيمة من الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق هيلدون راموس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي؛ على هزيمة فريقه أمام الهلال؛ بدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر هيلدون راموس لاعب التعاون، فيديو عبر حسابه الشخصي على تويتر، يتضمن لمسة يد على لاعب الهلال، وعلق عليه، "أين الڤار؟".

ونجح فريق الهلال السعودي، في تحقيق فوز هام وثمين على نظيره التعاون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم لحساب الجولة الخامسة لبطولة الدوري السعودي 2019-2020.

تقدم سيدريك أميسي للتعاون في الدقيقة 4 من تسديدة قوية فشل المعيوف حارس الهلال في التصدي لها ليعلن تقدم التعاون على الهلال.

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ولم تمر 5 دقائق حتى نجح الدولي السوري عمر خربين في تسجيل هدف التعادل للزعيم من رأسية رائعة، ومرت دقائق الشوط الاول دون أن تتغير النتيجة لينتهي الشوط بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي الدقيقة 68 من عمر اللقاء أحرز ريان الموسي مدافع التعاون هدفا بالخطأ في مرماه ليمنح الهلال الأفضلية في المباراة ويهديه نقاط اللقاء الثلاث.

وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده للنقطة 13 ويواصل التربع على قمة الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد التعاون عند النقطة 4 في المركز الـ11ويتبقى له مباراتين مؤجلتين.