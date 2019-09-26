رياضة | تليفونات بنى سويف يواجه الشرطة والداخلية وديا الاسبوع القادم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تليفونات بنى سويف يواجه الشرطة والداخلية وديا الاسبوع القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفنى للفريق الكروى الاول بنادى تليفونات بنى سويف أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى إقامة مباراتين وديتين الاحد القادم أمام فريق اتحاد الشرطة الرياضى أحد أندية القسم الثالث والداخلية الهابط حديثا لدورى القسم الثانى وذلك فى إطار سلسلة تجهيزات الجهاز الفنى للتليفونات للموسم الجديد .

وكان التليفونات قد أنهى معسكره بمحافظة الإسكندرية والذى شهد إقامة عدة مباريات ودية أمام فرق سموحة والرجاء والأوليمبي ونجوم المستقبل.

وخسر الفريق مباراته الودية الأخيرة أمام ضيفه كوكاكولا وذلك فى المباراة التى جمعت بينهم بملعب استاد بنى سويف الرياضى بنتيجة 2/0 .

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ويخوض تليفونات بنى سويف تدريباته اليومية بصورة مسائية بملعب التربية والتعليم ببنى سويف وذلك تحت قيادة فنية للدكتور عماد سمير المدير الفنى والذى تولى المسوؤلية منذ شهور خلفا لنينو .

ويستعد تليفونات بنى سويف بجدية تامة للموسم الجديد خاصة بعد الإعلان قرعة دورى القسم الثانى للموسم الجديد والتى تشهد مواجهة تليفونات بنى سويف لنظيره ديروط وذلك بملعب ديروط بالاسبوع الاول .

ويتكون الجهاز الفنى لتليفونات بنى سويف من الدكتور عماد سمير مديرا فنيا ورأفت عبد السلام ومجدى سيد مدربين وابو العلا محمد مدربا لحراس المرمى وعصام متولى وعادل رياض وأشرف محمود وأيمن محفوظ مدير إدارى ومحمد محب أخصائى علاج طبيعى وإصابات ملاعب وأحمد سعد المشرف على الكرة.