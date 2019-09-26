رياضة | أخبار برشلونة: نيمار يخون برشلونة مجددًا وصدمة مُدمرة بسبب ميسي وخليفة فالفيردي يطلب ضم هذا اللاعب وصفقة كبري على الطريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة: نيمار يخون برشلونة مجددًا وصدمة مُدمرة بسبب ميسي وخليفة فالفيردي يطلب ضم هذا اللاعب وصفقة كبري على الطريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد برشلونة اليوم الموافق الخميس 26 سبتمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اقتراب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من تجديد تعاقده مع النادي الفرنسي بالإضافة إلى غياب إنسو فاتي عن مباريات برشلونة في الفترة المقبلة. وإليكم أهم أخبار برشلونة اليوم :

- نيمار يطعن برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان واصل عملية التصعيد القضائي ضد ناديه السابق برشلونة.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن نيمار وصل برشلونة اليوم الخميس استعدادًا للإدلاء بشهادته غدًا في الجلسة الخاصة في القضية التي رفعها ضد البلوجرانا منذ عامين.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن نيمار رفع دعوى قضائية على برشلونة من أجل الحصول على مكافأة تجديد آخر عقد له مع برشلونة كاملة على الرغم من أنه رحل مباشرة عقب ذلك تجاه باريس سان جيرمان في صيف 2017.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة أعطى نيمار مبلغ 14 مليون يورو من إجمالي المكافأة البالغة 40 مليونًا ولذلك طالب نيمار الحصول على 26 مليونًا من إدارة النادي الكتالوني.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه من المتوقع تأجيل القضية بسبب أن برشلونة طلب معرفة معلومات حول مكافأة التوقيع المنصوص عليها في العقد الذي يربط نيمار وباريس سان جيرمان والتي حصل عليها نيمار فور رحيله عن البلوجرانا وهو ما رفضه ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن نيمار يرى أنه من حقه الحصول على مكافأة التجديد من برشلونة كاملة بسبب أن النادي الكتالوني استفاد من العقد الجديد وحصل على أموال ضخمة إثر تفعيل الشرط الجزائي الجديد الذي يبلغ 222 مليون يورو.

وكان أوسكار جراو المدير التنفيذي لبرشلونة صرح أنهم فعلوا كل ما في وسعهم للتعاقد مع لاعبهم السابق نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف الماضي وأكد أن النادي لم يدخر جهداً لجلب نيمار من جديد للكامب نو.

وقال جراو في تصريحات صحفية اليوم في مؤتمر مناقشة الموازنة العامة للبارسا :"حاولنا التعاقد مع نيمار بكل قوة، النادي فعل كل شيء ممكن من أجل جلبه من جديد للفريق، قدمنا عرضين على طاولة باريس، أحدهما بدون دمج لاعبين في الصفقة والآخر بوجود لاعبين".

واختتم جراو تصريحاته قائلاً :" لكننا كنا نشعر أن باريس لا ولم يرغب في بيع نيمار أبداً ولا نخطط للتعاقد مع أي لاعب في يناير المقبل".

يذكر أن نيمار كان متواجد بقوة على رادار البلوجرانا للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الماضي في ظل عدم سعادته في باريس وندمه على الرحيل عن البارسا لكن المفاوضات بين الطرفين المعنيين لم تصل لطريق النور.

- نيمار يقترب من تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن باريس سان جيرمان يخطط لتجديد عقد البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الفريق وذلك بعد ارتباطه بالرحيل إلى برشلونة.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن إدارة النادي الباريسي بدأت أول خطوات تجديد نيمار دا سيلفا، حيث اجتمع ليوناردو مدير كرة القدم في باريس سان جيرمان بنيمار من أجل مناقشة العرض الجديد للنجم البرازيلي مع النادي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان متفائل بشأن مفاوضات تجديد عقد نيمار الذي سينتهي عقده مع النادي الباريسي في 30 يونيو 2020، حيث أشاد ليوناردو باحتراف اللاعب أثناء المفاوضات التي حدثت بينهما حول هذا الشأن.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن اسم نميار ارتبط بالعودة مرة أخرى إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلا أن المفاوضات لم تؤتي بثمارها واستمر النجم البرازيلي مع باريس سان جيرمان.

وكان أوسكار جراو المدير التنفيذي لبرشلونة صرح أنهم فعلوا كل ما في وسعهم للتعاقد مع لاعبهم السابق نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف الماضي وأكد أن النادي لم يدخر جهداً لجلب نيمار من جديد للكامب نو.

وقال جراو في تصريحات صحفية اليوم في مؤتمر مناقشة الموازنة العامة للبارسا :"حاولنا التعاقد مع نيمار بكل قوة، النادي فعل كل شيء ممكن من أجل جلبه من جديد للفريق، قدمنا عرضين على طاولة باريس، أحدهما بدون دمج لاعبين في الصفقة والآخر بوجود لاعبين".

واختتم جراو تصريحاته قائلاً :" لكننا كنا نشعر أن باريس لا ولم يرغب في بيع نيمار أبداً ولا نخطط للتعاقد مع أي لاعب في يناير المقبل".

يذكر أن نيمار كان متواجد بقوة على رادار البلوجرانا للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الماضي في ظل عدم سعادته في باريس وندمه على الرحيل عن البارسا لكن المفاوضات بين الطرفين المعنيين لم تصل لطريق النور.

- انضمام فاتي للماتادور الإسباني يورط برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية مؤخرًا عن حصول أنسو فاتي نجم برشلونة على الجنسية الإسبانية وذلك بعد أن أثيرت رغبة النجم الشاب في تمثيل منتخب الماتادور الإسباني الجدل في الفترة الماضية.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن فاتي تم اختياره ضمن القائمة الأولية لمنتخب إسبانيا للشباب والتي تضم 50 لاعبًا للمشاركة في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه من المقرر أن يرسل الاتحاد الإسباني القائمة النهائية للفريق المشارك في كأس العالم للشباب في موعد أقصاه 16 أكتوبر المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه إذا تم اختيار فاتي للمشاركة مع المنتخب الإسباني في كأس العالم سيغيب عن برشلونة في مباراة كلاسيكو الأرض أمام ريال مدريد والمقرر إقامتها يوم السادس والعشرون من شهر أكتوبر المقبل.

وتعرض مسئولو برشلونة الإسباني لصدمة جديدة في الساعات الماضية وذلك عقب صدمة إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي أمام فياريال في الجولة السادسة من الدوري الإسباني والتي انتهت بفوز برشلونة بهدفين مقابل هدف.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن إنسو فاتي دخل ضمن قائمة المنتخب الأسباني الأولية لكأس العالم وكان قد شارك اللاعب الشاب في منتصف الشوط الثاني أمام فياريال.

واختار دافيد جاردو المدير الفني لإسبانيا إنسو فاتي ضمن القائمة الأولية 50 لاعب ولكن سيتم تقليص العدد الحالي في يوم 16 أكتوبر وقبل بداية البطولة بأيام قليلة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بشكل شبه رسمي سيكون إنسو ضمن القائمة النهاية وسيغيب عن 5 مباريات من ضمنها كلاسيكو الأرض أمام ريال مدريد الذي سيقام يوم 26 أكتوبر المقبل على ملعب الكامب نو.

وكان إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة وصف اختيار فاتي ضمن قائمة منتخب إسبانيا بالكارثة على الفريق في ظل إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

- برشلونة يرصد صفقة من العيار الثقيل.. و282 مليون يورو لإتمامها

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي برشلونة الإسباني يخطط لضم صفقة هجومية من العيار الثقيل من الدوري الإنجليزي من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أن برشلونة يريد التعاقد مع هاري كين مهاجم توتنهام ومنتخب إنجلترا خلال ميركاتو الصيف المقبل، من أجل ترميم الهجوم الكتالوني في ظل تقدم سواريز في العمر والمستوي الضعيف الذي يقدمه رفقة البرسا خلال الفترة الأخيرة.

وفي نفس السياق، حدد دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام الإنجليزي مبلع 282 مليون يورو من أجل بيع هاري كين لبرشلونة أو لا فريق يرغب في الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وعلة صعيد آخر، كشفت تقارير صحفية إسبانية إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الكتالوني سيغيب عن صفوف البرسا حتي التاسع عشر من شهر أكتوبر المقبل بسبب الإصابة

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- رسميًا.. برشلونة يفقد ميسي في هذه المباريات المصيرية

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن برشلونة الإسباني سيفقد لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال الثلاث مباريات المقبلة، بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها على مستوي القدم اليسري أمام فريق فياريال في الدوري الإسباني. وكشف برنامج "التشيرينغيتو" الإسباني، أن ميسي سيغيب عن مباريات الفريق الكتالوني حتي 19 أكتوبر المقبل بسبب الإصابة.

وفيما يلي المباريات التي سيغيب عنها ميسي :-

مباراة خيتافي يوم 28-9 في الدوري الإسباني

مباراة إنتر ميلان يوم 2-10 في دوري أبطال أوروبا "الجولة الثانية"

مباراة إشبيلية يوم 6-10 في الدوري الإسباني

ومن المحتمل أيضًا أن يغيب عن مباراة إيبار يوم 19 - 10 في الدوري الإسباني

- عاجل .. صدمة جديدة لبرشلونة بشأن إصابة ميسي

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، عن تطورات جديدة بشأن إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، والتي تعرض لها الثلاثاء الماضي أمام فياريال ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال مقدم برنامج "التشيرنيغيتو" الإسباني الشهير، أن غياب ميسي عن صفوف برشلونة سيمتد حتي التاسع عشر من شهر أكتوبر المقبل.

وتعرض ميسي للإصابة أمام فياريال خلال الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول، حيث لم يستطيع بعدها إكمال اللقاء ليخرج بين شوطي المباراة ويدخل الفرنسي عثمان ديمبيلي بدلًا منه.

وسيغيب ميسي بذلك عن مباريات برشلونة أمام كلًا من خيتافي وإشبيلية في الدوري الإسباني، وإنتر ميلان الإيطالي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

- رسميا.. عقوبة هزيلة على برشلونة

عاقب الاتحاد الملكي الإسباني نادي برشلونة بغرامة قدرها 300 يورو بسبب التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد الإسباني.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن العقوبة الهزلية الموقعة على البارسا جاءت بسبب عدم إثبات وجود تفاوض مع اللاعب الفرنسي من قبل برشلونة في مارس ثم التعاقد معه في الصيف الماضي.

وتعاقد البارسا مع جريزمان مع دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ 120 مليون يورو، حيث كان عقد اللاعب يشتمل على بند بتخفيض الشرط الجزائي من 200 مليون إلى 120 مليون حال تم التعاقد معه بعد الأول من يوليو 2019 وهو ما قامت به إدارة البارسا.

وأكدت لجنة المسابقات أنه لم يكن لديها دليل على إثبات أن هناك اتفاقا قد تم بين اللاعب المتوج بكأس العالم 2018 وإدارة البارسا في مارس لإتمام الصفقة.

وتأتي عقوبة الـ300 يورو وفقاً للمادتين 88 و126 من لائحة الانضباط بالاتحاد الإسباني لكرة القدم.

- بيان برشلونة يكشف عن طبيعة إصابة ليونيل ميسي

أعلن نادي برشلونة الإسباني طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي والتي أجبرته على مغادرة الملعب خلال مواجهة فياريال في الدوري الإسباني.

وكشف برشلونة في بيان له عن أن ميسي تعرض لشد في عضلة الفخذ الأيسر، أجبره على الخروج من الملعب ولم يكشف النادي الكتالوني عن فترة غياب النجم الأرجنتيني الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019.

- "بويول" يصدم برشلونة

رفض كارلوس بويول قائد ومدافع برشلونة الإسباني سابقا منصب المدير الرياضي في النادي للعودة إلى بيته القديم.

وقال بويول: "القرار لم يكن سهلا، لأنني قلتها مرارا إنني طالما أردت العودة لبيتي، ولكن انهماكي في العديد من المشاريع الشخصية في الوقت الحالي يمنعني من التفرغ للمهام التي يتطلبها هذا المنصب"

ويعد بويول أحد القادة التاريخيين للبرسا، حيث خاض معه على مدار 15 عاما 593 مباراة، ليتوج معه بـ21 لقبا (6 لليغا و3 لدوري الأبطال و2 للكأس و2 للسوبر الأوروبي و6 للسوبر الإسباني و2 لمونديال الأندية)، إضافة لتتويجه بلقب أمم أوروبا مع إسبانيا مرة في عام 2008 وكأس العالم مرة في 2010.

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