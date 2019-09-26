تركى آل الشيخ يشعل السوشيال ميديا بـ فيديو ساخر (فيديو)

نشر تركى آل الشيخ مالك نادى الميريا فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وعلق تركى آل الشيخ على الفيديو قائلا " المواجهة بين مستر سعفان ومستر بيدرو .. مافضلش وقت .. اتوقعوا بسرعه ".

وتفاعل الفيديو عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:

بالتوفيق ياسعفان بس خلي بالك من أبوتركي .

أحسن حاجة عملتها عصفحتك إنك جبت سعفان.

انت برنس بس اوع تسمع كلام سعفان.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، أعلن مؤخرا عن تدشين مسابقات فنية ورياضية على فترات متباعدة لجمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة.

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