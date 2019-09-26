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تركى آل الشيخ يشعل السوشيال ميديا بـ فيديو ساخر (فيديو)

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الخليج 0 تبليغ

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نشر تركى آل الشيخ مالك نادى الميريا فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وعلق تركى آل الشيخ على الفيديو قائلا " المواجهة بين مستر سعفان ومستر بيدرو .. مافضلش وقت .. اتوقعوا بسرعه ".

وتفاعل الفيديو عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:

بالتوفيق ياسعفان بس خلي بالك من أبوتركي .
أحسن حاجة عملتها عصفحتك إنك جبت سعفان.
انت برنس بس اوع تسمع كلام سعفان.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه ، أعلن مؤخرا عن تدشين مسابقات فنية ورياضية على فترات متباعدة لجمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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