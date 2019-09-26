شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة التركي يعلن معاقبة النني بالإيقاف والغرامة والان مع التفاصيل

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، العقوبة الموقعة على اللاعب المصري محمد النني متوسط ميدان بيشكتاش وذلك بعدما تعرض للطرد في أول ظهور رسمي مع الفريق أمام غازي عنتاب.

وقال موقع الاتحاد التركي لكرة القدم اليوم الخميس أن محمد النني تعرض لغرامة بقيمة 13 ألف ليرة تركية (37 ألف جنيه) بالإضافة إلى الإيقاف 3 مباريات.

Advertisements

وغاب النني عن مباراة بيشكتاش الماضية أمام باشاك شهير، التي أقيمت في الجولة الماضية من الدوري، وسيستمر غيابه وفقًا لهذه العقوبة أمام طرابزون سبور في 29 من الشهر الجاري، وألانيا سبور في 6 أكتوبر.

وانضم محمد النني إلى بيشكتاش لمدة عام على سبيل الإعارة بنية الشراء في الصيف المقبل في حالة موافقة الفريق التركي على القيمة المالية.

وينتظر محمد النني تحقيق أول فوز مع الفريق بعد الخسارة في الدوري والدوري الأوروبي خلال أول مباراتين له.