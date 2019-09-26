شكرا لقرائتكم خبر عن ريفالدو يوجه رسالة قوية لميسي و جماهير برشلونة والان مع التفاصيل

قال اللاعب الدولي البرازيلي ومهاجم نادى برشلونة السابق ريفالدو أن لوينل ميسي سيعود من الاصابة و يلعب لعدة سنوات على أعلى مستوى.

وأضاف اللاعب الدولي البرازيلي السابق :" ميسي جزء مهم جداً من برشلونة، وحتى لو تمتعوا بالنجاح بدونه، فلن يكون الأمر كما كان معه، من المهم للغاية أن يحافظ النادي والمشجعين على الهدوء في هذه المرحلة المضطربة بالنسبة للفريق وعلى سواريز وجريزمان أن يكونوا حاسمين بشكل أكبر في المباريات خصوصاً بغياب ميسي، رغم أنهم لاعبون ممتازون إلا أنهم بعيدين عن أفضل مستوياتهم".

وأكمل ريفالدو :" ‏ميسي يستحق جائزة ذا بيست ، هو سجل أكثر من 50 هدف وقدم 20 أسيست في 60 مباراة تقريباً، هو لم يفز بالكثير من الألقاب لكنها جائزة فردية بالنسبة لي ولا يوجد أحد فردياً أفضل من ليو ميسي الآن في العالم أري أن اللاعب الشاب أنسو فاتي قادر علي التألق خلال الفترة المقبلة هو لديه مركزه في الفريق وسيكون مفيد للغاية في ظل غياب ميسي.

واختتم اللاعب الدولي البرازيلي السابق تصريحاته قائلا إنه يتمني التوفيق للجميع في برشلونة خلال المرحلة القادمة".