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بيكيه يفتح النار على إدارة برشلونة

رغم فوز برشلونة في آخر مبارياته في الليغا، إلا أن قلب الدفاع الكاتالوني أطلق تصريحات نارية تجاه إدارة النادي لفشلها في الإعداد جيداً للموسم معتبراً أن الجولات الخارجية الطويلة حرمت اللاعبين من التدريب بالقدر الكافي.

كثيرة هي تصريحات جيرارد بيكيه المثيرة للجدل، لكنها عادة ما تستهدف الخصوم، ويُندر أن يوجه قلب دفاع برشلونة سهام نقده لإدارة النادي. فعلى الرغم من فوز برشلونة في مباراته الأخيرة أمام فياريال، إلا أن مدافعه جيرارد بيكيه كان غاضباً تماماً بطريقة لعب زملائه، معتبراً أن الفريق أبعد ما يكون عن أفضل مستوياته. وبحسب صحيفة "بيلد شبورت" الألمانية فإن بيكيه يرى أن أهم أسباب هذا التراجع هو طريقة النادي للاستعداد للموسم.

"لم يساعد الاستعداد للموسم على الإطلاق في البدء بشكل جيد في الدوري. كان علينا السفر كثيراً، ما حرمنا من التدريب بصورة كافية"، قال الدولي الإسباني السابق الذي رافق الفريق في جولة شملت اليابان والولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف: "يلاحظ الكثير من أعضاء الفريق أننا لم نصل بعد إلى أفضل مستوياتنا". كما نقل موقع "تريبونا" عن مدافع البلوغرانا قوله إنه لا توجد أي أعذار، إذ يعلم اللاعبون تماماً ما عليهم أن يحسنوه، موضحاً: "نحن برشلونة. لا توجد أي أعذار، نعلم تماماً أين مكمن الخطأ، لكن أحياناً لا يكون من السهل تغيير الأمور".

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وأضاف بيكيه: "إن هذا الموسم الذي تم التخطيط له بشكل سيء ومرارة الخسارة أمام ليفربول في الموسم الماضي أصبحا خليطاً قاتلاً ساهم في الفوضى التي تشهدها برشلونة هذا الموسم. صافرات استهجان على سواريز. يمكن للجمهور أن يتصرف بالطريقة التي يراها صحيحه. لكن عليه أن يأخذ في نظر الاعتبار أننا لسنا بماكينات، فالأمر مليء بالتعب والإرادة".

وعن إصابة قائد الفريق ليونيل ميسي قال بيكيه إنها أثرت على مستوى الفريق كثيراً، وأضاف: "عانى الفريق من ضربة خروج ميسي مصاباً بين شوطي المباراة أمام فياريال. لا توجد أعذار، لدينا لاعبون قادرون على إمكانية تعويضه. ونأمل أن يكون غيابه قصيراً هذه المرة".

يُذكر أن برشلونة فشل في تحقيق انطلاقة جيدة هذا الموسم في الدوري الإسباني، فقد مُني بخسارتين وتعادل واحد ولم يفر إلا في ست مباريات. أما في دوري الأبطال فلا يعتبر الوضع أفضل كثيراً، إذ حقق تعادلاً سلبياً صعباً مع بروسيا دورتموند الألماني في انطلاق دوري المجموعات.