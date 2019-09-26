شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل إيجابي بين طلائع الجيش وإنبي في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريق طلائع الجيش مع إنبي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع الثاني بالدوري الممتاز لكرة القدم.
تقدم إنبى بهدف أحرزه محمد شريف في الدقيقة 16، ثم جاء هدف طلائع الجيش عن طريق تالا نداييه في الدقيقة 68.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى نقطة واحدة في المركز الـ12 مؤقتا بجدول ترتيب الدورى، يليه إنبي في المركز الـ13، حيث ارتفع رصيده إلى نقطة واحدة أيضا.
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