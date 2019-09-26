الاتحاد السكندري يتأهل إلى دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري إلى دور الـ 16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، عقب فوزه مساء، اليوم الخميس، على ضيفه فريق العربي الكويتي بهدفين نظيفين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك في إياب دور الـ 32 بالبطولة.

وسجل هدفي الاتحاد السكندري كل من خالد قمر في الدقيقة 18، ورزاق سيسه في الدقيقة 79 من عمر المباراة.

وكان الاتحاد السكندري حقق الفوز على فريق العربي الكويتي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد صباح السالم بالكويت في مباراة ذهاب دور الـ 32 يوم 26 أغسطس الماضي، ليتأهل الاتحاد السكندري إلى دور الـ 16 بالبطولة بعد الفوز في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة (0/3).