 رايولا يهدد مستقبل بوجبا مع مانشستر يونايتد

الخميس 26 سبتمبر 2019

بوجبا

كشفت تقارير صحفية إسبانية عالمية أن مينو رايولا وكيل أعمال الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد يهدد مستقبل موكله مع الشياطين الحمر وأنه يسعى إلى نقل موكله إلى برشلونة بدلا من انضمامه إلى ريال مدريد.



ونقل موقع جول العالمي عن موقع دون بالون الإسباني أن بوجبا سيتم عرضه على برشلونة عن طريق رايولا إذا لم يتوصل ريال مدريد لاتفاق شخصي مع نجم منتخب الديوك الفرنسية.

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وأشار الموقع العالمي إلى أن ريال مدريد لا يرغب في تلبية مطالب بوجبا المالية المُرتفعة تحديداً على صعيد الراتب الشخصي، حيث يتطلع نجم يوفنتوس السابق للحصول على راتب يوازي ضعف ما يجنيه إيدين هازارد مع الملكي الأمر مما دفع رايولا بالتهديد بنقل بوجبا البالغ من العمر 26 عامًا إلى برشلونة.

وكشفت وسائل إعلام إسبانية أمس بأن مينو رايولا وكيل أعمال الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد طالب إدارة الشياطين الحمر حصول موكله على راتب أسبوعي تبلغ قيمته حوالي 600 ألف جنيه استرليني من أجل الاستمرار في الفريق وتجديد عقده مع الشياطين الحمر.

وأفادت شبكة Diario Madridista الإسبانية بأن رايولا يسعى إلى الضغط على إدارة مانشستر يونايتد لإجبارها على بيع بوجبا إلى ريال مدريد في الصيف المقبل خاصة أن راتب النجم الفرنسي الأسبوعي يصل في الوقت الحالي إلى 290 ألف جنيه استرليني فقط.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد ينتهي في صيف عام 2021 مما يعني أن إدارة الشياطين الحمر ستكون مجبرة على بيع بوجبا في العام المقبل خوفاً من رحيله بشكل مجاني عن الأولد ترافولد عقب نهاية عقده مع الفريق رسمياً. وأكدت الشبكة الإسبانية أن ريال مدريد يترقب آخر التطورات بشأن مفاوضات بوجبا وإدارة مانشستر يونايتد، حيث يستعد فلورنتينو بيريز رئيس الملكي لخطف بوجبا مجدداً إذا وصلت المفاوضات مع إدارة ناديه إلى طريق مسدود في المرحلة المقبلة.