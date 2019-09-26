ريفالدو يوجه رسالة قوية لميسي و جماهير برشلونة

الخميس 26 سبتمبر 2019 قال اللاعب الدولي البرازيلي ومهاجم نادى برشلونة السابق ريفالدو أن لوينل ميسي سيعود من الاصابة و يلعب لعدة سنوات على أعلى مستوى.

وأضاف اللاعب الدولي البرازيلي السابق :" ميسي جزء مهم جداً من برشلونة، وحتى لو تمتعوا بالنجاح بدونه، فلن يكون الأمر كما كان معه، من المهم للغاية أن يحافظ النادي والمشجعين على الهدوء في هذه المرحلة المضطربة بالنسبة للفريق وعلى سواريز وجريزمان أن يكونوا حاسمين بشكل أكبر في المباريات خصوصاً بغياب ميسي، رغم أنهم لاعبون ممتازون إلا أنهم بعيدين عن أفضل مستوياتهم". وأكمل ريفالدو :" اتمني التوفيق للجميع في برشلونة خلال المرحلة القدامى".

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