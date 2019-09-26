زيدان يحدد هدفه مع ريال مدريد هذا الموسم

الخميس 26 سبتمبر 2019
زيدان
حدد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني هدفه الأول مع الفريق خلال الموسم الحالي.
هدف زيدان الرئيسي مع ريال مدريد هذا الموسم
وأكدت صحيفة " ماركا" الإسبانية أن زيدان حدد الفوز بلقب الدوري هذا الموسم مع نادي ريال مدريد هو الهدف الأول والرئيسي له هذا الموسم مع الفريق قبل أي شئ أخر.
وذكرت الصحيفة أن زيدان يريد حصد لقب الدوري الإسباني لعودة الثقة إلى الفريق في ولايته الثانية مع الفريق.
ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني
ويتواجد نادي ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 14 نقطة من أصل 6 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.
ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نادي أتلتيكو مدريد يوم السبت القادم 28 سبتمبر ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.
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