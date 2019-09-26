سالم الدوسري أفضل لاعب في مباراة ‎الهلال والتعاون 

الخميس 26 سبتمبر 2019
سالم الدوسري
فاز اللاعب الدولي السعودي سالم الدوسري مهاجم نادي الهلال بجائزة أفضل لاعب في مباراة الهلال و التعاون التي جمعت بين الفريقين اليوم بالرياض ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان حسب شبكة اوبتا العالمية للإحصاء.
ونجح سالم الدوسري في المشاركة في المباراة كاملة وصناعة الهدف الأول لفريقه الهلال واستطاع اللاعب الدولي السعودي صناعة فرصتين للتسجيل في المباراة و استخلص الكرة من الخصم 3 مرات و حصل علي 8 أخطاء أكثر من اي لاعب آخر في المباراة.
يذكر ان نادي الهلال استطاع أن يفوز على حساب نظيره فريق التعاون بنتيجة هدفين مقابل هدف ليرتفع رصيد نادي الهلال إلى 13 نقطة وينفرد بصدارة ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين.
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