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حصاد اليوم الأول من الجولة الخامسة للدوري السعودي

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الخميس 26 سبتمبر 2019

الهلال والتعاون

شهد اليوم الأول للجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير إثارة كبيرة حيث واجه نادي أبها نظيره الإتفاق بينما استضاف نادي الهلال نظيره فريق التعاون وشهدت المباراتين إنتصارين و أربعة أهداف.

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ونجح نادي أبها في خطف فوز قاتل بالدقيقة 90 على حساب نظيره فريق الاتفاق بنتيجة هدف مقابل لاشئ عن طريق المهاجم عطوشي وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي أبها إلى سبع نقاط ليتواجد في المركز الثالث في ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين  بينما وقف رصيد نادي الاتفاق عند 6 نقاط في المركز السابع.

بينما استطاع نادي الهلال أن يفوز على حساب نظيره فريق التعاون بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض وشهدت المباراة إثارة كبيرة حيث استطاع التعاون أن يتقدم في الدقيقة 3 عن طريق مهاجمه اميسي ونجح الهلال في العودة للمباراة حيث سجل له كل من عمر خربين في الدقيقة 8 من عمر الشوط الأول والمدافع الموسى عن طريق الخطأ في مرماه 

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد نادي الهلال إلى 13 نقطة وينفرد بصدارة ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين بينما وقف  رصيد نادي التعاون عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر من جدول ترتيب البطولة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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