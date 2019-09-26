الزعيم يحلي بالسكري

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة) تصوير: عبدالعزيز السلامة فرض الهلال هيمنته محلياً وحافظ على صدارة دوري كأس الأمير فرض الهلال هيمنته محلياً وحافظ على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن قلب تأخره لفوز على التعاون بنتيجة (2/1)، أمس على استاد جامعة الملك سعود في الرياض في انطلاقة الجولة الخامسة. تقدم التعاون أولاً عن طريق سيدريك أميسي من تسديدة من خارج منطقة الثماني عشرة (د: 4)، ولكن المهاجم الهلالي عمر خريبين أدرك التعادل برأسية (د: 9)، وفي الشوط الثاني، قدم لاعب التعاون ريان الموسى هدية ثمينة للهلال بعد أن وضع الكرة في مرمى فريقه (د: 68)، ليحافظ الهلال على صدراته برصيد 13 نقطة، فيما تلقى التعاون خسارته الأولى ويتجمد رصيده عند 4 نقاط وفي المركز الحادي عشر ويتبقى له لقاءان مؤجلان.



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