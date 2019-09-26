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أبها يغرق النواخذة بالقاتل

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

استعاد فريق أبها نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين ببطولة دوري كأس الأمير لكرة القدم، بعد أن انتزع فوزاً قاتلاً (1-0) من ضيفه الاتفاق في اللحظات الأخيرة من المباراة في افتتاح المرحلة الخامسة للمسابقة.

وارتفع رصيد أبها، إلى 7 نقاط في المركز السادس مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما تجمد رصيد الاتفاق، الذي تلقى خسارته الثانية على التوالي في البطولة، عند 6 نقاط في المركز السابع مؤقتاً.

ويدين أبها بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه المغربي أمين عطوشي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، ليعيد البسمة من جديد إلى جماهير الفريق، التي شعرت بالإحباط عقب التعادل مع الرائد والخسارة أمام العدالة في المرحلتين الماضيتين.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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