شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فتيات يمثلن الأخضر في عربية الجولف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365"(جدة)

يشارك الاتحاد السعودي للجولف في منافسات البطولة العربية الـ(20) للجولف للشباب والـ(11) للفتيات، المقامة منافساتها حالياً على ملاعب دريم لاند للجولف في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بمشاركة فريق فتيات لأول مرة في تاريخ رياضة الجولف السعودية وكأول مشاركة عربية، وبفريق للناشئين تحت الـ 15 سنة وآخر تحت الـ 13 سنة.

وتضم قائمة المنتخب السعودي للجولف في هذه البطولة، كلاً من اللاعبات، فاتن القحطاني ورغدة العيساوي وليلى التلمساني (فريق الفتيات)، واللاعب علي البابطين (فريق تحت 15 سنة)، واللاعبين عمر التلمساني وعبدالعزيز المديميغ وخالد المديميغ (فريق تحت 13 سنة)، بقيادة المدرب الوطني علي بلحارث، بينما يرأس وفد المنتخب عبدالله الغدير.

وكان اللاعب علي البابطين نال المركز الثاني بعد الجولة الأولى من منافسات الناشئين ليوم أمس الأربعاء، حيث أصبح مرشحاً للفوز بالمركز الأول في ختام المنافسات.

وأبدى الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للجولف، ماجد سرور، سعادته بأول مشاركة لفتيات السعودية في البطولة العربية، قائلاً: «سعيد جداً بأول مشاركة للفتيات السعوديات مع المنتخب الوطني للجولف في بطولة رسمية كبيرة كالبطولة العربية، وهذه خطوة مهمة تحسب للاتحاد السعودي للجولف الذي يولي رياضة الجولف في المملكة اهتماما ودعما كبيرا بقيادة رئيس مجلس إدارة الاتحاد ياسر الرميان، وهو ما يحفزنا إلى بذل المزيد من العمل والجهد لإكساب اللاعبات واللاعبين كافةً الخبرة والمعرفة الفنية الكافية في رياضة الجولف»، مضيفاً: «حضورنا في البطولة العربية ناجح ولله الحمد، فاللاعبون الناشئون يوم بعد آخر يكتسبون خبرة واحتكاكا فنيا مفيدا مع كافة المنتخبات العربية المشاركة، وكذلك الحال بالنسبة للفتيات، ونتطلع للمنافسة على جوائز البطولة بعدما نجح اللاعب علي البابطين في الحصول على المركز الثاني في جولة اليوم الأول من البطولة، وإن شاء الله يستمر في تفوقه حتى ختام البطولة ويظفر باللقب العربي، فحضوره اللافت هذا كأول مشاركة له في بطولة خارجية، وهؤلاء اللاعبون الناشئون هم جيل جديد يأتي امتداداً لجيل سابق الآن هم في المنتخب الأول، وذلك ضمن برنامج تنمية وتطوير منتخبات الجولف ورياضة الجولف السعودية، وأشكر مدرب المنتخب علي بلحارث ورئيس الوفد عبدالله الغدير على جهودهما الكبيرة التي يقدمانها يومياً في البطولة العربية».