شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يتعادل مع إنبى 1 - 1 بـ 10 لاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل فريق طلائع الجيش مع نظيره انبي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ، على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز .

احرز هدف انبي محمد شريف في الدقيقة 16 ، بينما تعادل تالا نداي لطلائع الجيش في الدقيقة 68 .

وحصل كل من انبي وطلائع الجيش علي نقطة واحدة في جدول بطولة الدوري الممتاز ، بعد خسارتهما في الجولة الأولي .

وشهدت المباراة ، طرد عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش في الدقيقة 55 من زمن المباراة بعد حصوله علي الانذار الثاني بعد تعمده لمس الكرة بيده امام مرمي انبي .

Advertisements

وجاء تشكيل إنبي لمواجهة اليوم ، في حراسة المرمى: محمود جاد ، وفي خط الدفاع: على فوزى _ رامي صبري _ أسامة جلال _ أحمد عبدالعزيز، وفي خط الوسط: أحمد العجوز _ أحمد شكري _ محمد أشرف روقة ، وفي خط الهجوم: محمد شريف _ عمرو ناصر _ لوكومبي.

تشكيل طلائع الجيش كالأتي:

حراسة المرمى: محمد بسام، وخط الدفاع: اسلام سري _ أحمد سامي _ على الفيل _ عاصم صلاح، وخط الوسط: مهند لاشين _ عمرو السيسي _ أحمد سمير، وخط الهجوم: كريم ممدوح _ كريم طارق _ عمرو جمال.