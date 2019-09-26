شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف سر استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
"الخليج 365" تواصل مع مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي والذي فسر سبب استبعاد صالح جمعة الدائم ،مؤكداً ان اللاعب علي المستوي الفني هو الخيار الثالث للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق في مركز صانع الألعاب خلف محمد مجدي قفشة ووليد سليمان.
وكشف المصدر ان فايلر لازال غير راض عن المردود الذي يقدمه صالح جمعة في التدريبات وهو ما اكده فايلر لصالح جمعة خلال الجلسة التي جمعتهما مؤخراً.
واختار فايلر ٢١ لاعبا لمواجهة كانو سبورت وهم في حراس المرمى : شريف إكرامي، علي لطفى، ومحمد الشناوي.
خط الدفاع : أحمد فتحي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعه، محمود وحيد، أيمن أشرف.
خط الوسط : عمرو السولية، حمدي فتحي، حسام عاشور، وليد سليمان، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، رمضان صبحي، جونيور أجايي، وأحمد الشيخ ، واليو ديانج.
خط الهجوم : صلاح محسن ، وليد ازارو
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